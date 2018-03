Der rumänische Präsident Iohannis hat ein umstrittenes Gesetz über eine Amnestie für Politiker abgelehnt.

Er sandte die Vorlage an das Parlament zurück, das sie im Dezember verabschiedet hatte. Iohannis erklärte in Bukarest, das Gesetz stehe nicht im Einklang mit den Prinzipien der Europäischen Union.



Mit der Gesetzesänderung hätte es eine Amnestie für Dutzende gewählte Politiker wie Abgeordnete oder Bürgermeister gegeben, die von 2007 bis 2013 wegen Interessenkonflikten von der Nationalen Integritäts-Behörde bestraft wurden. Kritiker und die EU bemängeln, dass dadurch die Korruptionsbekämpfung in Rumänien erschwert würde.

