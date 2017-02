Rumänien Proteste gegen Regierung gehen weiter

Demonstranten bei der Kundgebung in Bukarest. (AFP / Daniel Mihailescu)

In Rumänien haben erneut hunderttausende Menschen gegen die Regierung protestiert und deren Rücktritt gefordert.

Allein in der Hauptstadt Bukarest versammelten sich am Abend rund 250.000 Demonstranten vor dem Regierungssitz, wie mehrere Fernsehsender berichten. Kundgebungen gab es demnach in mindestens 20 weiteren Städten. Der Chef der Regierungspartei PSD, Dragnea, warf den Demonstranten vor, die Regierung stürzen zu wollen. Ministerpräsident Grindeanu hatte gestern Abend eine Aufhebung des umstrittenen Dekrets zur Lockerung der Anti-Korruptiongesetze angekündigt und einen neuen Gesetzentwurf in Aussicht gestellt, der dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden soll. - Seit Tagen wird in Rumänien gegen das Dekret protestiert. Mehrere Verfassungsklagen, unter anderem von Präsident Iohannis, wurden eingereicht. Die Regierung wollte mit dem Erlass Amtsmissbrauch und Vorteilsnahme unter bestimmten Bedingungen nicht mehr ahnden. Davon hätten zahlreiche Politiker profitiert, darunter Dragnea.