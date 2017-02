Rumänien Proteste und Misstrauensantrag

Lehnt Rücktritt ab: Der rumänische Premierminister Sorin Grandeanu (afp / Andrei Pungovschi)

In Rumänien hat es den achten Tag in Folge Proteste gegegen die Regierung gegeben.

Nach Medienberichten versammelten sich gestern Abend allein in Bukarest rund 8.000 Menschen. Proteste gab es auch in anderen Städten. Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Regierung. Sie werfen ihr Versagen im Kampf gegen Korruption vor. Hintergrund ist eine Eilverordnung der Regierung, mit der Amtsmissbrauch und Korruption entkriminalisiert werden sollten. Die Verordnung wurde inzwischen zurückgezogen, einen Rücktritt schließt Ministerpräsident Grindeanu aber aus.



Am Vormittag muss sich die Regierung mit einem Misstrauensantrag der Opposition beschäftigen. Auch Präsident Johannis legt der Regierung den Rücktritt nahe, er will aber keine Neuwahlen ausrufen.