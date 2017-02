Rumänien Regierung hebt Korruptions-Dekret auf

Demonstranten bei der Kundgebung in Bukarest. (AFP / Daniel Mihailescu)

Die rumänische Regierung hat - wie angekündigt - das umstrittene Dekret zur Lockerung der Anti-Korruptiongesetze aufgehoben.

Das teilte Gesundheitsminister Bodog nach einer Kabinettssitzung in Bukarest mit. Ministerpräsident Grindeanu hatte bereits gestern Abend einen solchen Schritt angekündigt. - In den vergangenen Tagen hatten in Rumänien tausende Menschen gegen das Dekret demonstriert. Mehrere Verfassungsklagen, unter anderem von Präsident Iohannis, wurden eingereicht. Die Regierung wollte per Dekret Amtsmissbrauch und Vorteilsnahme unter bestimmten Bedingungen nicht mehr ahnden. Davon hätten zahlreiche Politiker profitiert, darunter der Chef der Regierungspartei PSD, Dragnea.