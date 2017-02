Rumänien Regierung kündigt Aufhebung von Korruptions-Dekret an

Demonstranten bei der Kundgebung in Bukarest. (AFP / Daniel Mihailescu)

Nach tagelangen Massen-Protesten hat die Regierung in Rumänien angekündigt, das umstrittene Dekret zur Lockerung der Anti-Korruptiongesetze zurückzuziehen.

Ministerpräsident Grindeanu sagte am Abend in Bukarest, der Erlass werde morgen in der Kabinettssitzung aufgehoben. Man wolle eine öffentliche Debatte über eine Justizreform. - Mit dem Dekret werden unter anderem Amtsmissbrauch und Vorteilsnahme straffrei, wenn es dabei um Summen unterhalb von rund 45.000 Euro geht. Zahlreiche Politiker, darunter auch der Chef der Regierungspartei PSD, Dragnea, würden davon profitieren.



Gegen die Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze sind seit Dienstag zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Es sind die größten Massenproteste in Rumänien seit dem Sturz von Machthaber Ceausescu.