Rumänien Regierung kündigt Aufhebung von Korruptions-Dekret an

Demonstranten bei der Kundgebung in Bukarest. (AFP / Daniel Mihailescu)

Nach tagelangen Massen-Protesten hat die Regierung in Rumänien angekündigt, das umstrittene Dekret zur Lockerung der Anti-Korruptiongesetze zurückzuziehen.

Ministerpräsident Grindeanu sagte am Abend in Bukarest, der Erlass werde morgen in der Kabinettssitzung aufgehoben. Er wolle das Land nicht spalten. - Mit dem Dekret sollten unter anderem Amtsmissbrauch und Vorteilsnahme unter bestimmten Bedingungen straffrei sein. Zahlreiche Politiker, darunter auch der Chef der Regierungspartei PSD, Dragnea, hätten davon profitiert.



Die angestrebte Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze hatte die größten Massenproteste in Rumänien seit dem Sturz von Machthaber Ceausescu ausgelöst. Staatspräsident Iohannis reichte Verfassungsklage ein.