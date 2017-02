Rumänien Regierung will Korruptions-Dekret aufheben

Demonstranten bei der Kundgebung in Bukarest. (AFP / Daniel Mihailescu)

Die Regierung in Rumänien will das umstrittene Dekret zur Lockerung der Anti-Korruptiongesetze wieder aufheben.

Er wolle das Land nicht spalten, sagte Ministerpräsident Grindeanu gestern Abend in Bukarest. - In den vergangenen Tagen hatten in Rumänien tausende Menschen gegen das Dekret demonstriert. Mehrere Verfassungsklagen, unter anderem von Präsident Iohannis, wurden eingereicht. - Die Regierung hatte mit ihrem Dekret geplant, Amtsmissbrauch und Vorteilsnahme unter bestimmten Bedingungen nicht mehr zu ahnden. Davon hätten zahlreiche Politiker profitiert, darunter der Chef der Regierungspartei PSD, Dragnea.