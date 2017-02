Rumänien Strafen für Amtsmissbrauch abgemildert

Tausende Demonstranten nahmen an der Kundgebung in Bukarest teil. (ANDREI PUNGOVSCHI, AFP)

Ungeachtet landesweiter Proteste hat die rumänische Regierung die Strafen für Amtsmissbrauch per Eilverordnung abgemildert.

Das teilte Justizminister Iordache gestern Abend nach einer Kabinettssitzung in Bukarest mit. Demnach soll Amtsmissbrauch nur dann mit Gefängnis bestraft werden können, wenn der entstandene Schaden umgerechnet mindestens 50.000 Euro beträgt. In Rumänien treten Eilverordnungen mit sofortiger Wirkung in Kraft.



Das Regierungsvorhaben hatte landesweit Proteste ausgelöst. Nach Ansicht von Kritikern soll der Vorsitzende der regierenden Sozialisten, Dragnea, damit geschützt werden. Er steht wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs vor Gericht.