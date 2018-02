In Rumänien haben tausende Menschen den Rücktritt von Justizminister Toader gefordert.

Allein in der Hauptstadt Bukarest versammelten sich nach Schätzungen von Medien etwa 4.000 Menschen. Auch in anderen Städten gab es Demonstrationen. Sie richteten sich gegen Toaders Entscheidung, die Leiterin der Anti-Korruptionseinheit bei der rumänischen Staatsanwaltschaft, Kövesi, abzusetzen. Der Minister wirft ihr ein Übermaß an Autorität, willkürliches Verhalten und Verstöße gegen die Verfassung vor.



Zahlreiche ranghohe Mitglieder der regierenden Sozialdemokraten und Liberalen in Rumänien stehen unter Korruptionsverdacht. Die endgültige Entscheidung über Kövesis Absetzung trifft Staatspräsident Iohannis.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.