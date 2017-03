In Rumänien haben erneut tausende Bürger gegen die Politik der sozialliberalen Regierung protestiert.

In der Hauptstadt Bukarest zogen am Abend rund 2.000 Menschen zum Parlamentspalast, Proteste gab es zudem in mindestens sechs weiteren Städten. Im Parlament liegen Anträge eines sozialdemokratischen Abgeordneten zur Lockerung des Strafrechts für Korruptionsdelikte vor. Bereits Ende Januar hatte Regierungschef Grindeau nach Massendemonstrationen ein Dekret zurückgezogen, dass Straffreiheit bei geringeren Fällen von Politiker-Korruption vorsah.