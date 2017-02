Rumänien Verfassungsbeschwerde gegen Lockerung des Anti-Korruptionsgesetzes

Nach den Protesten (Archivbild) muss sich nun das rumänische Verfassungsgericht mit der Lockerung der Korruptionsbestimmungen befassen. (dpa-Bildfunk / AP / Vadim Ghirda)

In Rumänien wächst wegen der Lockerung des Anti-Korruptionsgesetzes der Druck auf die sozialdemokratische Regierung.

Nach Präsident Iohannis reichte auch Ombudsmann Ciorbea, der die Rechtmäßigkeit des Regierungshandelns prüft, Beschwerde ein. Seinen Angaben zufolge gibt es Verfahrensmängel und Ungenauigkeiten in den Änderungsanträgen. - Die Regierung hatte per Dekret die Strafverfolgung bei Amtsmissbrauch eingeschränkt. Dies führte in den vergangenen Tagen zu Massenprotesten.