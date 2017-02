Rumänien Wieder Proteste gegen Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze

Tausende Demonstranten nahmen am 1.2.2017 an der Kundgebung in Bukarest teil. (ANDREI PUNGOVSCHI, AFP)

In Rumänien haben den dritten Tag in Folge Zehntausende Menschen gegen die sozialliberale Regierung demonstriert.

Der Protest richtet sich gegen eine per Eilverordnung eingeführte Einschränkung der Strafverfolgung bei Amtsmissbrauch. In der Hauptstadt Bukarest ließen sich die Menschen nicht von den Krawallen des Vortags abschrecken. Der Platz vor dem Regierungssitz war laut Korrespondenten am Abend voller Demonstranten. Die Polizei machte keinerlei Angaben zu Teilnehmerzahlen. - Per Dekret hatte die

sozialdemokratische Regierung mehrere Vergehen für straffrei erklärt und dem rumänischen Parlament einen Gesetzentwurf zur Amnestie von Straftätern vorgelegt, die zu Haftstrafen unter fünf Jahren verurteilt sind. Davon würden auch mehrere Politiker profitieren, die wegen Korruption im Gefängnis sitzen. Aus Protest gegen die Neuregelung trat Handelsminister Jianu zurück. Rumäniens Präsident Iohannis reichte vor dem Verfassungsgericht Klage ein, um eine Rücknahme des Erlasses zu erwirken.