Es ist ein altes Instrument im politischen, auch im militärischen Kampf, dass Desinformation den Gegner verwirren und damit den eigenen Erfolg unterstützen soll. Die Bundeswehr hat während des Kalten Krieges auch psychologische Verteidigung betrieben. Neu und ungewöhnlich ist das also nicht. Dass das heute auch betrieben wird, kann man getrost voraussetzen. Dabei sind freie Demokratien wie die deutsche anfälliger als gelenkte Demokratien, also Staaten wie Russland.

Indizien statt gerichtsfeste Beweise

Es kann nur darum gehen, ob diese Form der gezielten Propaganda staatlich verursacht, staatlich gelenkt, staatlich durchgeführt wird oder ob das andere Teilnehmer am politischen und publizistischen Leben machen. Mit den neuen sozialen Medien sind solche Desinformationskampagnen sehr leicht zu organisieren und der Ursprung sehr schwer nachzuweisen. Die Studie der Bundesregierung bewegt sich nun auf diesem Grat: Beweisbar, so dass es gerichtsfest ist, ist der russische Ursprung solcher Nachrichten nicht. Indizien aber gibt es einige, die dafür sprechen, dass solche Fake-News, wie Desinformation nun heißt, aus Moskau kommen.

Geheimdienste geben Einschätzungen und Erkenntnisse wieder, selten gerichtsfeste Fakten. Und wer das Innenleben Russlands nur ein wenig kennt, weiß, dass die Entscheidungen, ob und wo solche Maßnahmen ergriffen werden, vom Präsidenten getroffen werden. Da wäre es dann auch ein Armutszeugnis für einen russischen Geheimdienst, wenn nachweisbar wäre, dass solche Operationen aus dem russischen Apparat gelenkt werden.

Und Indizien sind nicht nur der Charakter mancher solcher Nachricht, sondern auch das politische Umfeld, in dem Russland immer aggressiver gegen den Westen poltert. Kann es nicht auch eine Fakenews sein, dass Russland das nicht so betreibt? Und damit sind wir genau in dem Bereich, der politisch erreicht werden soll: Wir sollen ja gerade daran glauben, dass das, was da vermittelt wird, der Wahrheit entspricht. Nur so kann das die beabsichtigte politische Wirkung erzielen.

In Russland ensteht diese Wirkung nicht

So liegt es in der Logik der gegenwärtigen politischen Lage, dass solch falsche Nachrichten in die Diskussion geworfen werden. Das wird um so leichter, je freimütiger Medien bei uns diese Informationen aufgreifen und aus den sozialen Medien in die traditionellen heben – oder sie in den sozialen Medien weiter verbreiten. In Russland oder anderen gelenkten Medienlandschaften entsteht diese Wirkung nicht. Dort wird nur verbreitet, was den Herrschenden gefällt.

Wer die Wirkung hierzulande mindern oder ausschalten will, muss dafür sorgen, dass nur Meinungen und Informationen weitergegeben werden, deren Ursprung nachweisbar ist. Wir bewegen uns also in einer Grauzone, und die Indizien sprechen eine eindeutige Sprache. Die Studie der Bundesregierung beschreibt diese Grauzone übrigens, wenn man nicht nur Überschriften liest.