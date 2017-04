Vor den heutigen Gesprächen von US-Außenminister Tillerson in Moskau hat der russische Botschafter in Deutschland, Grinin, die Haltung Moskaus im Syrien-Konflikt noch einmal bekräftigt.

Der Raketenagriff der USA auf einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien sei absolut inakzeptabel gewesen, sagte Grinin im Deutschlandfunk. Damit würden die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft unterminiert, die einen Frieden für Syrien suchten. Der Raketenbeschuss durch die USA auf eine syrische Luftwaffenbasis spiele der Terrormiliz IS in die Hände, betonte Grinin. Russland plädiere dafür, den mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien zu untersuchen.



Der UNO-Sicherheitsrat will heute erneut über eine Resolution zu dem Angriff in Syrien abstimmen. In dem Entwurf, der von den USA, Frankreich und Großbritannien eingebracht wurde, wird ebenfalls eine Untersuchung gefordert. Die USA machen die syrische Regierung für den Chemiewaffenangriff verantwortlich. Nach russischer Darstellung stammte das Giftgas aus Depots syrischer Rebellen.



In Moskau will US-Außenminister Tillerson heute mit seinem Kollegen Lawrow über den Bürgerkrieg in Syrien sprechen. Die USA und ihre Verbündeten wollen Russland zu neuen Verhandlungen über eine politische Lösung bewegen. Sie verlangen von Moskau den Bruch mit Syriens Präsident Assad.