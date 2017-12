Der Präsident des russischen Fußballverbands, Mutko, legt seinen Posten vorübergehend nieder.

Nach einer Verbandssitzung kündigte Mutko an, er habe gebeten, für bis zu sechs Monate von seinen Pflichten entbunden zu werden. Offiziell begründete er seine Entscheidung damit, dass er Einspruch gegen die lebenslange Sperre durch das Internationale Olympische Komitee eingelegt habe und die Vorbereitungen für die Fußball-WM 2018 nicht durch den Streit belasten wolle. Mutko ist auch Cheforganisator des Turniers. Presseberichten zufolge hatte der Weltfußballverband Fifa Druck ausgeübt. Mutko schloss einen Rückzug als Cheforganisator ebenfalls nicht aus, betonte aber, dass er das nicht zu bestimmen habe.



Das IOC hatte den früheren Sportminister lebenslang gesperrt, weil es in ihm einen der Hauptverantwortlichen für das systematische Doping in Russland sieht.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.