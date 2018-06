Künstlerische Freiheit oder politisches Signal? Das russische Staatsfernsehen hat in einem WM-Video über Moskau das Gebäude der britischen Botschaft wegretuschiert. Der Sender Perwy Kanal platzierte an seiner Stelle die prunkvolle Kathedrale aus der WM-Stadt Saransk.

Andere russische Medien berichteten über den Vorgang. Das Video war vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft am vergangenen Donnerstag ausgestrahlt worden und zeigte Impressionen aus der russischen Hauptstadt. Dabei gab es nicht nur für die britische Botschaft, die 2000 am Ufer des Flusses Moskwa eröffnet wurde, Veränderungen: Auch ein großes Denkmal aus der WM-Stadt Rostow am Don wurde ins Moskauer Stadtbild versetzt.



In den sozialen Netzwerken wurde das Vorgehen auch als Spitze gegen Großbritannien verstanden. Die Beziehungen zwischen Moskau und London sind unter anderem wegen des Streits um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter Julia verhärtet. Im Frühjahr wiesen beide Länder gegenseitig zahlreiche Diplomaten aus.



Moskau untersagte auch die Arbeit des britischen Kulturinstituts British Council in Russland. Die russische Führung um Präsident Wladimir Putin hatte zum Auftakt des Turniers allerdings betont, die Fußball-WM müsse aus der Politik herausgehalten werden.

