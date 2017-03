Russisches Hockey Über den Verfall eines Kultsports

Das in Deutschland bekannte Eishockey hat einen kleinen Bruder: "Bandy". Gespielt wird mit je elf Spielern auf einem Feld, das in etwa die Größe eines Fußballfeldes hat, aber auf Eis. Keine Scheibe, kein Puck, sondern ein meist rot leuchtender Ball. Russlands Liga galt als stark. Aber das ist Vergangenheit. Nun hat ein Skandalspiel in Russland viele Schlagzeilen gemacht.

Von Thielko Grieß