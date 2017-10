Ein russisches Gericht hat den Oppositionspolitiker Nawalny zu einer 20-tägigen Haftstrafe verurteilt.

Das teilte seine Sprecherin in Moskau mit. Nawalny war wegen einer nicht genehmigten Demonstration vor einigen Tagen festgenommen worden. Nawalny war bereits mehrfach in diesem Jahr mit den Behörden in Konflikt geraten. Er will im kommenden Jahr bei der Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Putin antreten. Wegen einer Bewährungsstrafe in einer anderen Angelegenheit hat die Wahlkommission seine Kandidatur aber bereits ausgeschlossen.