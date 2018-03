Der AfD-Politiker Bystron sieht die Wahl in Russland als Bestätigung für Präsident Putin.

Putin sei eindrucksvoller Sieger einer absolut normalen Präsidentschaftswahl, sagte Bystron im Deutschlandfunk. Man könne davon ausgehen, dass der Rückhalt in der Bevölkerung groß sei, sagte der Obmann der AfD im Auswärtigen Ausschuss. Darüber hinaus komme es überall auf der Welt bei Wahlen zu Unregelmäßigkeiten, selbst in den USA und Deutschland, so Bystron.



Der Leiter der OSZE-Wahlbeobachtermission in Russland, Link, beklagte dagegen, dass die Wahl in vielen Bereichen ohne Chancengleichheit abgelaufen sei. Wenn man eine Wahl habe, bei der die eigentlich aussichtsreichsten und interessantesten Kandidaten nicht zugelassen würden, dann stelle sich schon die Frage, was der Wahlkampf dann noch für eine Berechtigung habe, sagte Link ebenfalls im Deutschlandfunk. - Die Europäische Union forderte Russland auf, Berichten über Verstöße bei der Präsidentschaftswahl nachzugehen.

