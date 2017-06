In der Affäre um Russland-Kontakt im Wahlkampf soll US-Präsident Trump Medienberichten zufolge neben dem ehemaligen FBI-Chef Comey noch weitere Geheimdienstmitarbeiter unter Druck gesetzt haben. Außerdem wird über einen Streit mit Justizminister Sessions berichtet.

Nach Informationen der Washington Post soll Trump nicht nur auf den damaligen FBI-Chef Comey Druck ausgeübt haben, sondern auch auf den Nationalen Geheimdienstdirektor Coats. Ziel war demnach, dass dieser die Ermittlungen gegen den inzwischen entlassenen Nationalen Sicherheitsberater Flynn wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Russland fallen lässt. Die Zeitung beruft sich in ihrem Bericht auf anonyme Quellen im Regierungsapparat.

Weiter heißt es, Coats habe entsprechende Informationen an Vertraute weitergereicht. Den Angaben zufolge soll Trump nach einem Treffen im Weißen Haus Coats und CIA-Chef Pompeo vor anderen Teilnehmern der Zusammenkunft gebeten haben, im Raum zu bleiben. Anschließend sei es zu der Bitte gekommen.

Zwei Tage zuvor hatte hatte Comey bei einer Kongressanhörung die Untersuchungen des FBI zu möglichen Russland-Verbindungen des Wahlkampfteams erstmals öffentlich bestätigt. US-Medien berichteten in den vergangenen Monaten wiederholt über eine mögliche Einflussnahme Russlands bei der Präsidentschaftswahl Ende 2016 sowie über mutmaßliche Verstrickungen des Trump-Teams.

