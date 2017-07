US-Justizminister Sessions will auch nach der öffentlichen Kritik von US-Präsident Trump an seiner Person im Amt bleiben.

Sessions erklärte in Washington, er liebe seine Arbeit und wolle diese weiterhin ausüben, solange dies angemessen sei. Trump hatte zuvor in einem Interview mit der "New York Times" die Entscheidung des Justizministers kritisiert, sich wegen persönlicher Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen des FBI herauszuhalten. Trump erklärte, dieses Verhalten sei "äußerst unfair". Hätte er das vorher gewusst, hätte er Sessions nicht mit dem Posten betraut. Der heutige Justizminister hatte sich als Senator und Wahlkampfberater von Trump mehrfach mit dem russischen Botschafter Kisljak getroffen.