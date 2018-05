Der führende Anwalt von US-Präsident Trump für die Russland-Ermittlungen gibt seinen Posten auf.

Er werde Ende des Monats in den Ruhestand gehen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Zugleich wurde ein Zeitungsbericht bestätigt, wonach ein neuer Anwalt die Geschäfte übernimmt. Dieser habe den damaligen Präsidenten Clinton in den Neunziger Jahren während des Amtsenthebungsverfahrens gegen den Demokraten vertreten, hieß es.

