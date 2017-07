US-Präsident Trump hat sich öffentlich von seinem Justizminister Sessions distanziert.

In einem Interview mit der "New York Times" kritisierte Trump die Entscheidung seines Ministers, sich wegen persönlicher Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen des FBI herauszuhalten. Wenn er das vorher gewusst hätte, so Trump weiter, hätte er Sessions nicht mit dem Kabinettsposten betraut. Sessions' Verhalten sei "extrem unfair". - Der heutige US-Justizminister hatte sich im vergangenen Jahr als Senator und Wahlkampfberater Trumps mehrmals mit dem russischen Botschafter Kisljak getroffen. Wegen solcher Kontakte steht der Präsident massiv unter Druck.