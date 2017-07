US-Präsident Trump hat sich öffentlich von seinem Justizminister Sessions distanziert und neue Vorwürfe gegen den entlassenen FBI-Chef Comey erhoben.

In einem Interview mit der "New York Times" kritisierte Trump Sessions' Entscheidung, sich wegen persönlicher Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen des FBI herauszuhalten.



Der heutige US-Justizminister hatte sich im vergangenen Jahr als Senator und Wahlkampfberater Trumps mehrmals mit dem russischen Botschafter Kisljak getroffen. Wegen solcher Kontakte steht der Präsident massiv unter Druck.



Wenn vorher gewusst hätte, dass Sessions sich für befangen erklärt, so Trump, hätte er Sessions nicht mit dem Kabinettsposten betraut. Sessions' Verhalten sei "extrem unfair". Sein Stellvertreter Rosenstein sei völlig unbekannt gewesen. Rosenstein habe anschließend gemeinsam mit Trump Gespräche mit potenziellen Nachfolgern des entlassenen FBI-Chefs Comey geführt.



Darunter sei auch der spätere Sonderermittler des Justizministeriums, Mueller gewesen, der die Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam untersucht. Trump sagte, Mueller unterliege Interessenkonflikten und warnte ihn davor, sich bei seinen Ermittlungen inhaltlich von der Russland-Affäre zu entfernen - und zum Beispiel Trumps Finanzen zu untersuchen. Das würde laut Trump eine rote Linie überschreiten. "Ich denke, das wäre ein Verstoß. Schauen Sie, es geht hier um Russland."



Den entlassenen FBI-Chef Comey beschuldigte Trump, ihn mit einem Dossier bereits vor seiner Amtseinführung als Präsident unter Druck gesetzt zu haben. Zwei Wochen bevor Trump Präsident geworden sei, habe Comey Trump über Erkenntnisse unterrichtet, die ein britischer Spion gesammelt habe. Dabei sei es um angebliche sexuelle Eskapaden in Moskau gegangen. Trump denke heute, dass Comey damit etwas gegen ihn in der Hand haben wollte.



Die spätere Entlassung von Comey bezeichnete Trump als "großartige Sache für das amerikanische Volk". Trump hatte den FBI-Direktor im Mai entlassen. Comey hatte bereits gegen Trumps Wahlkampfteam wegen möglicher Russlandkontakte ermittelt und dem Präsidenten anschließend vor dem Geheimdienstausschuss vorgeworfen, seine Arbeit beeinflussen zu wollen. Trump habe die Einstellung der Ermittlungen gegen seinen zurückgetretenen Sicherheitsberater Flynn gefordert.



In dem 50-minütigen Gespräch mit der "New York Times" waren weitere Themen auch Trumps Beziehungen zu Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron sowie die inzwischen wohl gescheiterte Gesundheitsreform.