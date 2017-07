Der älteste Sohn von US-Präsident Trump hat sich bereit erklärt, in der Russland-Affäre eine nichtöffentliche Aussage vor dem Justizausschuss des Senats zu machen.

Das teilte der Vorsitzende des Gremiums, Grassley, in Washington mit. Donald Trump Junior sowie der frühere Wahlkampfmanager des Präsidenten, Manafort, seien derzeit in Vorgesprächen mit dem Ausschuss, hieß es. Beide stehen in der Kritik, weil sie im vergangenen Sommer einen Termin mit einer russischen Anwältin in New York hatten. Donald Trump Junior hat zugegeben, dass er sich von dem Treffen belastendes Material über die demokratische Präsidentschaftskandidatin Clinton erhoffte.