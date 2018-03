In der Russland-Affäre erzwingt US-Sonderermittler Mueller offenbar die Herausgabe von Dokumenten der Unternehmen von Präsident Trump. Wie die "New York Times" berichtet, ging eine entsprechende Vorladung an die "Trump Organization".

Sie soll alle Papiere zur Verfügung stellen, die im Zusammenhang mit Russland stehen. Damit rückt Mueller bei seinen Ermittlungen näher an den US-Präsidenten heran. Die "Trump Organization" erklärte, sie leite bereits seit Monaten Dokumente an staatliche Ermittler weiter. Aus dem Weißen Haus hieß es lediglich, man werde mit Mueller wie bisher kooperieren.



In den USA ermitteln neben Mueller mehrere Ausschüsse beider Kammern des Kongresses wegen einer möglichen Einflussnahme Russlands auf den Wahlkampf, aber auch wegen möglicherweise unerlaubter Kontakte zwischen Trumps damaligem Wahlkampfteam und russischen Stellen.



Die US-Demokraten hatten gestern erklärt, dass sie eine russische Einflussnahme auf den Wahlkampf weiterhin prüfen wollen. Von Seiten der Republikaner hatte es zuvor geheißen, es gebe keine Erkenntnisse für Absprachen zwischen Moskau und dem damaligen Team des Kandidaten Trump.



Die amerikanische Regierung verhängte am Donnerstag auch Sanktionen gegen Russland wegen der mutmaßlichen Einmischung in den US-Wahlkampf 2016. Die Strafmaßnahmen richteten sich gegen fünf Firmen und Organisationen sowie 19 Einzelpersonen, teilte Finanzminister Mnuchin in Washington mit. Russische Regierungsmitarbeiter und Oligarchen würden damit für ihre "destabilisierenden Aktivitäten" zur Rechenschaft gezogen. Hintergrund seien schädliche russische Cyberaktivitäten. Russland kündigte bereits Vergeltung für die neuen Sanktionen an: Vize-Außenminister Rjabkow sagte, die Gegenmaßnahmen würden vorbereitet.



Die US-Geheimdienste haben schon im Januar 2017 klargestellt, dass sie Belege für eine russische Einflussnahme sehen, an der auch Präsident Putin beteiligt gewesen sein könnte.

