In der Russland-Affäre hat US-Präsident Trump laut "Washington Post" persönlich eine irreführende Stellungnahme seines Sohnes verfasst.

Dabei geht es um ein Treffen von Trump junior mit einer russischen Anwältin im Juni 2016. Trumps Sohn erklärte dazu zunächst, es sei in erster Linie um ein Programm zur Adoption russischer Kinder gegangen. Die "Washington Post" schreibt, diese Version habe der Präsident selbst verfasst.



Die Erklärung entpuppte sich kurz danach als unvollständig und irreführend. Trump junior veröffentlichte in der Folge mehrere Mails. Daraus ging hervor, dass er die Anwältin treffen wollte, weil er sich belastendes Material über die damalige Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Clinton, erhoffte.



In der Russland-Affäre geht es um die Frage, ob Moskau den US-Wahlkampf beeinflusst hat und ob Mitglieder von Trumps Team an unrechtmäßigen Treffen mit russischen Vertretern teilnahmen. Mehrere Ausschüsse des Parlaments sowie das FBI und ein Sonderermittler sind mit der Sache befasst.