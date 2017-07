US-Präsident Trump hat seinen in der Russland-Affäre unter Druck geratenen Sohn verteidigt.

Dieser sei unschuldig und gehe offen und transparent mit den Vorwürfen um, twitterte Trump. Erneut sprach er von der größten Hexenjagd in der politischen Geschichte. Trump Junior hatte zugegeben, sich im Juni vergangenen Jahres während des US-Wahlkampfs mit einer russischen Anwältin getroffen zu haben. E-Mails aus dieser Zeit belegen, dass das Trump-Team bereit war, direkte Hilfe der Regierung in Moskau in Anspruch zu nehmen. Dabei ging es möglicherweise darum, an belastendes Material über die demokratische Kandidatin Clinton heranzukommen.