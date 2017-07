Nach der Kritik von US-Präsident Trump an Justizminister Sessions kommen nun aus dem Weißen Haus versöhnlichere Töne.

Präsidialamtssprecherin Sanders sagte in Washington, Trump sei zwar von Sessions Verhalten in der Russland-Affäre enttäuscht. Er habe aber dennoch Vertrauen in ihn. Trump hatte in einem Interview der "New York Times" die Entscheidung des Justizministers kritisiert, sich wegen Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen des FBI herauszuhalten. Hätte er das vorher gewusst, hätte er Sessions nicht mit dem Posten betraut.



Sessions hatte sich als Senator und Wahlkampfberater Trumps mehrfach mit dem russischen Botschafter Kisljak getroffen und dies für sich behalten.