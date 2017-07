Nach der Freilassung des Oppositionellen Nawalny aus dem Gefängnis sind in Russland Dutzende seiner Unterstützer festgenommen worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurden allein in Moskau bei einer Kundgebung für Nawalny rund 70 Menschen abgeführt. In mehreren Provinzstädten gab es nach Angaben von Bürgerrechtlern insgesamt etwa 20 weitere Festnahmen. Nawalny war am Freitag nach 25 Tagen Arrest aus dem Gefängnis entlassen worden. Er war verurteilt worden, da er Mitte Juni eine Demonstration in Moskau über eine andere Route führen wollte als von den Behörden genehmigt. Nawalny hatte landesweite Proteste gegen die Regierung von Präsident Putin organisiert.