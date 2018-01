Bei den Protesten gegen den russischen Präsidenten Putin sind mehr als 250 Menschen festgenommen worden, unter ihnen der bekannte Oppositionspolitiker Nawalny.

Der 41-Jährige war allein im letzten Jahr bereits dreimal inhaftiert worden, weil er zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen hatte. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte er seinen Anhängern mit, die Festnahme habe keine Bedeutung. Auch rief er dazu auf, ungeachtet der Verbote weiter auf die Straße zu gehen. Der 41-Jährige wurde auf dem Weg zu einer nicht genehmigten Kundgebung in Moskau abgefangen und von etwa zehn Beamten in ein Polizeifahrzeug gezwungen.



In mehreren Städten waren insgesamt tausende Regierungsgegner auf die Straßen gegangen, um gegen Nawalnys Ausschluss von der Präsidentenwahl im März zu protestieren. Sie forderten einen Boykott der Abstimmung und skandierten "Putin verschwinde!". Nawalny wird die Kandidatur wegen einer umstrittenen Bewährungsstrafe verwehrt. Es wird erwartet, dass Putin wiedergewählt wird und dann bis zum Jahr 2024 weiter an der Staatsspitze steht.



Seit kurzem befasst sich ein Moskauer Gericht mit der Stiftung "Fünfte Jahreszeit", die als organisatorisches Gerüst von Nawalnys Oppositionsarbeit gilt.

