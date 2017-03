Die Bundesregierung verlangt die Freilassung der gestern in Russland festgenommenen Demonstranten.

Russland bekenne sich zum Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Dass dies nun auch eingehalten werde, sei für die russische Demokratie von hoher Bedeutung. Kritik am Vorgehen Moskaus kam auch von der EU, dem Europarat und dem Außenministerium in Washington.



Der Kreml erklärte, die Demonstranten hätten an illegalen Kundgebungen teilgenommen. Die Organisatoren hätten zum Gesetzesbruch aufgerufen und Jugendliche für die Teilnahme an den Kundgebungen bezahlt. Die Polizei hatte bei russlandweiten Protesten fast 1.000 Regierungsgegner festgenommen, darunter den Oppositionspolitiker Nawalny. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.