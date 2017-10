Bundespräsident Steinmeier will bei seinem Besuch in Moskau einer weiteren Entfremdung zwischen Russland und Deutschland entgegenwirken.

Er sagte der russischen Zeitung "Kommersant", es gehe ihm darum, "Wege aus der Negativspirale von Konfrontation und Vertrauensverlust" zu finden. Ein einzelner Besuch könne nicht unmittelbar etwas ändern. Gespräche über die Ursachen seien aber wichtig. Steinmeier wird morgen in Moskau mit Russlands Präsident Putin sowie Vertretern von Menschenrechtsorganisationen zusammenkommen. Es ist der erste Besuch eines Bundespräsidenten in Russland seit sieben Jahren. Anlass der Reise ist die Rückgabe der Kathedrale St. Peter und Paul im Rahmen des Reformationsjubiläums an die Evangelisch-Lutherische Kirche Russlands.