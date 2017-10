Im Rahmen seiner Russlandreise ist Bundespräsident Steinmeier in Moskau eingetroffen.

Am Nachmittag will er mit Präsident Putin zusammenkommen. Er gehe zwar ohne Illusionen in das Gespräch, sagte Steinmeier in einem Interview mit der russischen Tageszeitung "Kommersant". Aber die Bedeutung des deutsch-russischen Verhältnisses sei so groß, dass man es sich nicht erlauben könne, nicht miteinander zu sprechen. - Eigentlicher Anlass des Besuchs ist die Rückgabe der Kathedrale St. Peter und Paul an die Evangelisch-Lutherische Kirche durch den russischen Staat im Rahmen des Reformationsjubiläums.