Bundespräsident Steinmeier ist zu seiner Russlandreise aufgebrochen.

Anlass ist die Rückgabe der Kathedrale St. Peter und Paul an die Evangelisch-Lutherische Kirche durch den russischen Staat im Rahmen des Reformationsjubiläums.



Am Rande des eintägigen Besuchs trifft Steinmeier in Moskau auch Kreml-Chef Putin, den ehemaligen sowjetischen Präsidenten Gorbatschow sowie Vertreter von Menschenrechtsorganisationen. Im Vorfeld der Reise hatte er erklärt, er wolle bei seinen Unterredungen einer weiteren Entfremdung zwischen Russland und Deutschland entgegenwirken. Es gehe ihm darum, Wege aus der Negativspirale von Konfrontation und Vertrauensverlust zu finden.