In Russland hat es landesweite Proteste gegen Korruption gegeben.

Sie waren von Oppositionsführer Nawalny organisiert worden. Unter anderem werfen die Teilnehmer Ministerpräsident Medwedew vor, eine Sammlung von Häusern, Jachten und Weinbergen angehäuft zu haben. In sozialen Medien und auf Nachrichtenseiten war von Veranstaltungen in zahlreichen Städten die Rede, bei denen es Dutzende Festnahmen gegeben habe. Nach einem Korrespondentenbericht wurde Nawalny selbst bei einer Kundgebung in Moskau festgenommen.