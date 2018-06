Deutschland startet heute in die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.

Erster Gegner der Nationalelf ist Mexiko. Anpfiff ist um 17 Uhr im Moskauer Luschniki-Stadion. Unter Bundestrainer Löw hat die deutsche Nationalmannschaft bisher alle Auftaktspiele bei Turnieren gewonnen.



Auch Rekordweltmeister Brasilien bestreitet heute sein erstes Vorrunden-Spiel bei dieser WM: Die Mannschaft tritt um 20 Uhr in Rostow am Don gegen die Schweiz an. Im zweiten Spiel der Gruppe E stehen sich um 14 Uhr Costa Rica und Serbien gegenüber.

