Die Europäische Union hat Russland aufgefordert, die festgenommenen Demonstranten umgehend freizulassen.

Eine EU-Sprecherin erklärte, die Sicherheitsbehörden hätten die Menschen daran gehindert, ihre fundamentalen Grundrechte, wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, auszuüben. Auch das US-Außenministerium sprach von einem klaren Verstoß gegen demokratische Grundrechte. Russische Sicherheitskräfte hatten gestern bei landesweiten Demonstrationen fast 1.000 Regierungsgegner festgenommen, darunter auch Oppositionsführer Nawalny.



Nawalny soll nach Angaben von Anwälten noch heute vor Gericht angehört werden. Ihm könnten als Organisator der Proteste bis zu 15 Tage Arrest drohen. Der Kreml-Kritiker hatte Anfang März Regierungschef Medwedew in einem Film Korruption in großem Stil vorgeworfen. Nawalny will 2018 bei der Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Putin antreten.