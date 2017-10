Die russische Fernseh-Moderatorin Xenia Sobtschak will bei der Präsidentenwahl im März nächsten Jahres antreten.

Sie habe es satt, immer die gleichen Politiker an der Macht zu sehen und wolle Sprachrohr sein für alle, die nicht kandidieren könnten, kündigte sie in einem Video-Clip im Internet an. Die 35-Jährige ist die Tochter des früheren Bürgermeisters von St. Petersburg, Anatoli Sobtschak. Sie setzt sich seit Jahren für einen Wechsel in der russischen Politik ein und will Kreml-Kritiker Nawalny unterstützen, der sich wegen Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe nicht selbst um das Präsidentenamt bewerben darf.