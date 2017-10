In zahlreichen Städten Russlands sind Menschen gegen die Regierung von Präsident Putin auf die Straße gegangen.

Zu den Protesten hatte der inhaftierte Oppositionspolitiker Nawalny aufgerufen. Offizieller Anlass war Putins 65. Geburtstag. Geplant waren Kundgebungen in rund 80 Städten. Unter anderem in Twer und Samara gab es nach Angaben von Aktivisten Festnahmen. In Moskau und Sankt Petersburg versammelten sich Regierungsgegner ungeachtet von Demonstrationsverboten.



Nawalny ist einer der bekanntesten Kreml-Kriktiker. Er befindet sich derzeit erneut in Haft, weil er zur Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen aufgerufen haben soll.