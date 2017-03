Nach Ansicht der liberalen Friedrich-Naumann-Stiftung weisen die Demonstrationen in Russland auf dringend nötige Reformen hin.

Der Projektleiter der Stiftung in Moskau, von Freytag-Loringhoven, sagte im Deutschlandfunk, dem Kreml sollte klar werden, dass es so nicht weitergehe. Die Regierung müsse in einen Dialog treten mit der Bevölkerung. Von Freytag-Loringhoven betonte, in Russland seien grundlegende Reformen zum Schutz von Menschenrechten und gegen Korruption notwendig. "Wenn der Staat diese Reformen nicht durchführt, dann kann so ein Kessel explodieren." So könne aus einem "russischen Frühling" eine gewaltsame Revolution werden.



Von Freytag-Loringhoven ergänzte, unter den Demonstranten seien sehr viele junge Menschen. Diese seien weniger beeinflusst von der Propaganda im Staatsfernsehen und informierten sich mehr im Internet. - Landesweit waren am Sonntag in Russland nach einem Aufruf des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen, darunter Nawalny selbst. Er wurde zu 15 Tagen Arrest sowie einer Geldstrafe in Höhe von rund 320 Euro verurteilt.