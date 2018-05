Russlands Präsident Putin hat Ministerpräsident Medwedew erneut als Regierungschef vorgeschlagen.

Zuvor war Putin für eine vierte Amtszeit vereidigt worden. Zu den 5.000 geladenen Gästen im Kreml in Moskau gehörten Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft, unter ihnen Alt-Bundeskanzler Schröder. Er ist Aufsichtsratschef des russischen Energieversorgers Rosneft. Das Unternehmen steht auf der Sanktionsliste der Europäischen Union, die der Westen nach der Krimkrise gegen Russland verhängt hat.



Die Grünen-Vorsitzende Baerbock erklärte dazu, jeder dürfe privat zu Feiern fahren. Im Falle eines ehemaligen Bundeskanzlers habe das aber eine andere Bedeutung. Schröder müsse Mängel bei Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Russland klar und deutlich ansprechen, anstatt als Claquer in der ersten Reihe zu sitzen.

