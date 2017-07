Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter hat Kritik an der Ausweitung der US-Sanktionen gegen Russland zurückgewiesen.

Deutschland und Europa dürften nicht vorrangig Wirtschaftsinteressen im Blick haben, sagte Kiesewetter im Deutschlandfunk. Ein besseres Verhältnis zu Russland sei nichts Schlechtes, aber das Land müsse sich an Recht und Gesetz halten. Es wäre unklug, wenn sich die EU und die USA spalten ließen. Das würde Putin in die Hände spielen. Der Beschluss des US-Abgeordnetenhauses sei zudem nicht automatisch gegen europäische Unternehmen gerichtet.



Kiesewetter bezeichnete das deutsch-russische Pipeline-Projekt "Nord Stream II" als hochpolitisch. Europa müsse seine Energiepolitik auch als Sicherheitspolitik betrachten und sich nicht zu stark von Russland abhängig machen.



Bundeswirtschaftsministerin Zypries kritisierte die neuen US-Sanktionen gegen Russland als möglicherweise auch für deutsche Unternehmen schädlich. Das Thema stelle ein zusätzliches Problem für die Beziehungen Deutschlands zu den Vereinigten Staaten dar, sagte die SPD-Politikerin im ARD-Fernsehen. Washington verlasse damit die gemeinsame Linie mit der EU im Umgang mit Moskau. In diesem Zusammenhang warnte Zypries vor einem Handelskrieg zwischen Europa und den USA.



Auch der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Erler, kritisierte die Ausweitung der Sanktionen. Der SPD-Politiker sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dadurch könnte jede europäisch-russische Kooperation im Energiebereich mit Strafen belegt werden.



Das US-Abgeordnetenhaus hatte am Dienstag unter anderem als Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. Der Senat muss noch darüber abstimmen.