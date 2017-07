Die russische Anwältin Weselnizkaja hat ein Gespräch mit dem ältesten Sohn von US-Präsident Trump bestätigt.

An dem Treffen im Juni 2016 im Trump Tower in New York hätten auch Trumps Schwiegersohn Kushner und sein Wahlkampfchef Manafort teilgenommen, sagte Weselnizkaja mehreren US-Fernsehsendern. Sie sei gefragt worden, ob sie Informationen über Trumps Gegenkandidatin bei der Präsidentschaftswahl, Clinton, habe. Dies habe sie verneint.



Der Geheimdienstausschuss des US-Kongresses will Trumps Sohn zu dem Treffen befragen. Das kündigten Senatoren von Demokraten und Republikanern in Washington an.



Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen der Bundespolizei FBI und einer parlamentarischen Untersuchungskommission.