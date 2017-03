US-Justizminister Sessions will sich künftig wegen Befangenheit aus den Ermittlungen zu einer mutmaßlichen russischen Einmischung in den Wahlkampf heraushalten.

In Washington wies er zugleich Vorwürfe der Demokraten zurück, den Senat in der Anhörung vor seinem Amtsantritt belogen zu haben. Er habe sich mit Botschafter Kisljak in seiner Eigenschaft als Senator und nicht als Wahlkämpfer getroffen. Deswegen habe er sich auch nichts zuschulden kommen lassen, als er die Kontakte für sich behalten habe. Als Justizminister ist Sessions auch Chef der Bundespolizei FBI, die die Ermittlungen zu den mutmaßlichen russischen Hackerangriffen während des Wahlkampfs leitet.



US-Präsident Trump kritisierte die Vorwürfe als "Hexenjagd". Zwar hätte sich Sessions aus seiner Sicht deutlicher äußern können, etwas Falsches gesagt aber habe dieser nicht.