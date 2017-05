US-Präsident Donald Trump hat die Einsetzung eines Sonderermittlers in der Russland-Affäre als die "größte Hexenjagd gegen einen Politiker in der US-Geschichte" bezeichnet. Die Sonderermittlung soll die Kontakte zwischen Trumps Team und Russland während des Wahlkampfes aufklären.

Trump klagte bei Twitter, dass zu "all den illegalen Aktionen" während der Regierung seines Vorgängers Barack Obama und des Wahlkampfs seiner Konkurrentin Hillary Clinton nie eine Sonderuntersuchung eingeleitet worden sei. "Dies ist die größte Hexenjagd gegen einen Politiker in der amerikanischen Geschichte!"

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history!