In den USA sorgen die durch Präsidenten-Sohn Donald Trump junior veröffentlichten E-Mails zum Treffen mit einer russischen Anwältin während des Wahlkampfs für Aufsehen. Aus seinem Schriftverkehr mit einem Publizisten geht hervor, dass ihm belastende Informationen über die damalige Präsidentschaftskandidatin Clinton in Aussicht gestellt wurden, die angeblich von der Regierung in Moskau stammen sollten.

Formulierungen legen zudem nahe, Trump Junior habe sich über diese Aussicht sehr gefreut. Die russische Anwältin Weselnizkaja hatte zuvor bestätigt, dass ein Gespräch vor gut einem Jahr im New Yorker Trump Tower stattfand. Sie sei dabei gefragt worden, ob sie Informationen über Clinton habe, habe dies jedoch verneint. An dem Treffen hätten auch Trumps Schwiegersohn Kushner und Wahlkampfchef Manafort teilgenommen.



Der Minderheitsführer der oppositionellen Demokraten im Senat, Schumer, forderte die Offenlegung der gesamten Kommunikation des Präsidenten-Sohnes. Der demokratische Senator Blumenthal sagte, das Verhalten Trump Juniors sei ein Musterbeispiel an krimineller Absicht. Der Co-Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Schiff, sprach von einer Form der Konspiration. Der republikanische Vizepräsident Pence erklärte, er sei erst später zum Wahlkampfteam gestoßen und habe von dem Gespräch nichts gewusst. Beobachter werteten das als Distanzierung. Präsident Trump selbst ließ erklären, er begrüße die "Transparenz" seines Sohnes Donald. Dieser sei ein Mensch "mit großen Qualitäten".



Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen der Bundespolizei FBI und einer parlamentarischen Untersuchungskommission. Donald Trump junior hatte noch im März jegliche Treffen mit russischen Staatsbürgern im Zusammenhang mit dem Wahlkampf bestritten. Über sein Treffen mit Weselnizkaja informierte er in den vergangenen Tagen erst, als er mit entsprechenden Recherchen der "New York Times" konfrontiert wurde.