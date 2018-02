Rund drei Wochen vor der Präsidentenwahl in Russland ist der Kremlkritiker Nawalny vorübergehend festgenommen worden.

Ein Polizist habe ihn nach dem Verlassen einer Zahnarztpraxis mitgenommen, teilte der Oppositionelle über Twitter mit. Auf einer Polizeiwache habe man ihm eine Anklageschrift präsentiert und ihn dann wieder freigelassen. Auch Nawalnys Wahlkampfleiter Wolkow wurde nach Angaben seiner Mitarbeiter an einem Moskauer Flughafen in Gewahrsam genommen.



Nawalny wollte ursprünglich bei der Präsidentenwahl am 18. März antreten. Wegen einer umstrittenen Bewährungsstrafe wurde ihm die Kandidatur von der Wahlkommission jedoch verwehrt. Er ruft deshalb zu einem Boykott der Abstimmung auf und organisiert landesweit Demonstrationen gegen die Staatsspitze.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.