Der russische Außenminister Lawrow hat bei einem Besuch in Nordkorea für eine schrittweise Annäherung plädiert.

Nach Gesprächen mit Machthaber Kim und Außenminister Ri in Pjöngjang sagte Lawrow, man müsse der Versuchung widerstehen, alles auf einmal und sofort zu verlangen. Die internationalen Sanktionen sollten schrittweise abgebaut werden, im Gegenzug für eine Aufgabe der nordkoreanischen Atomwaffen. Dies sei nicht alles auf einmal zu schaffen, betonte Lawrow. Zudem lud er Kim nach Russland ein.



In New York will US-Außenminister Pompeo heute seine Gespräche mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong Chol fortsetzen. Der frühere Geheimdienstchef und Zentralkomitee-Vize aus Pjöngjang war gestern in den USA eingetroffen. In den Beratungen sollen weiterhin die Chancen für ein Gipfeltreffen zwischen Präsident Trump und Machthaber Kim Jong Un ausgelotet werden.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.