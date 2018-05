Kurz vor geplanten Protesten gegen die erneute Amtseinführung von Präsident Putin hat die russische Polizei mehrere Anhänger von Oppositionsführer Nawalny festgenommen.

Wie eine Bürgerrechtsorganisation mitteilte, wurden Aktivisten in St. Petersburg und in mehreren anderen Städten in Gewahrsam genommen. Nawalny, der von der Präsidentenwahl im März ausgeschlossen worden war, hat für morgen zu landesweiten Protesten gegen Putins Amtseinführung am Montag aufgerufen. In mehreren Städten wurden die Demonstrationen nicht genehmigt. Bei Putins Amtseinführung im Jahr 2012 hatte die Polizei Kundgebungen gewaltsam aufgelöst.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.